Das steht zur Wahl

In wenigen Tagen entscheiden die Wähler in Deutschland, wie und in welcher Besetzung es in den kommenden vier Jahren weitergeht – auch in der Energie- und Klimapolitik. Unsere gesamte Berichterstattung zur Bundestagswahl ist jetzt online frei verfügbar: von Interviews mit Parteivertretern bis zur Merkel-Ära in Zahlen.