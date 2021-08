Ein letzter Machtkampf vor der Wahl

Anfang dieser Woche ist ein neuer Bericht des Weltklimarats IPCC erschienen. Wenig darin ist neu, vieles noch gewisser geworden: Die menschengemachte Klimakrise ist im vollen Gange, Extremwetterfolgen wie die Waldbrände, die momentan im Süden Europas wüten, werden zunehmen. Wenn wir die Treibhausgas-Emissionen jetzt nicht schnell senken, wird es unabwendbar richtig katastrophal – aber noch ließe sich das Schlimmste verhindern (eine deutsche Übersetzung der Hauptaussagen gibt es hier).

Währenddessen tut die deutsche Regierungskoalition, was sie die letzten vier Jahre ihrer Amtszeit fast durchgehend getan hat: Sie streitet über selbst kleinste Schritte beim Klimaschutz. Konkret geht es dieses Mal um den Gebäudesektor. Der hatte 2020 als einziger seine maximal zulässigen CO2-Emissionen überschritten, um zwei Millionen Tonnen. Laut Bundes-Klimaschutzgesetz – das die Große Koalition selbst entworfen hat – müssen die zuständigen Ministerien daher ein „Sofortprogramm“ vorlegen, das „die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt“.

Zuständig sind in diesem Fall das Wirtschafts- und das Innenministerium, also die Minister Peter Altmaier (CDU) und Horst Seehofer (CSU). Kurz bevor die Frist dafür ablief, haben sie ihren Vorschlag nach einhelliger Auskunft am 14. Juli ins Kabinett verschickt. Er sehe vor, „die Minderungslücke zu schließen“, heißt es aus dem Innenministerium. Zudem prüft der neu gegründete Expertenrat für Klimafragen die Zahlen. So weit, so plangemäß.

Wie schnell ist schnellstmöglich?

Im nächsten Schritt müsste nun die Bundesregierung final entsprechende Maßnahmen beschließen, und zwar laut Gesetz „schnellstmöglich“. Doch das Umweltministerium unter Führung von Svenja Schulze (SPD) lehnt den Vorschlag der beiden anderen Ressorts ab, wie ein Ministeriumssprecher auf Anfrage bestätigte. Anfang des Monats bat Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth seine Kolleginnen per Brief darum, ein neues Programm vorzulegen. Mit dem vorgeschlagenen Sofortprogramm würden die Emissionen des Gebäudesektors auch in den folgenden Jahren die Obergrenze reißen, die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes seien „somit nicht erfüllt“.

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung setzen Wirtschafts- und Innenministerium auf weitere Fördergelder, zusätzliche 5,8 Milliarden Euro sollen demnach zum Beispiel für Sanierungen fließen. Doch der Effekt greife laut Prognose erst zur Mitte des Jahrzehnts, erst dann wären die zwei Millionen Tonnen kompensiert.

Zudem bemängelt Flasbarth in seinem Schreiben, dass bei der Berechnung die Annahme getroffen worden sei, dass ein Anstieg des CO2-Preises für Verkehr und Gebäude auf 180 Euro bis zum Jahr 2030 „bereits jetzt öffentlich und verbindlich von der Bundesregierung kommuniziert wird“. Dies sei jedoch „bisher weder beschlossen noch vorgesehen“. Aktuell liegt der Preis bei 25 Euro je Tonne CO2, im Jahr 2026 wird er – auch das ein Beschluss der Groko – rund 60 Euro betragen. Danach soll er sich in einem Handelssystem bilden, indem jährlich eine Höchstmenge an Emissionen festgelegt wird.

Erster Härtetest für das Klimagesetz

Gelingt unter diesen Umständen eine Einigung noch vor der Bundestagswahl im September? Was „schnellstmöglich“ genau bedeutet, steht nicht im Gesetz. Aus Sicht des Umweltministeriums „sollte der Beschluss des Sofortprogramms durch die Bundesregierung möglichst noch in diesem oder im nächsten Monat erfolgen“, so der Ministeriumssprecher. Auch wann die Einschätzung des Expertenrats vorliegt, ist momentan noch nicht klar. Das Ministerium gehe davon aus, dass dies „sehr zeitnah“ geschehen wird.

Es ist der erste Härtetest für das Bundes-Klimaschutzgesetz, den möglicherweise größten Erfolg von Umweltministerin Schulze in ihrer vierjährigen Amtszeit. Kernidee des Gesetzes ist, dass die einzelnen Fachministerien für ihre Ressorts Klimaverantwortung übernehmen müssen und diese nicht mehr auf das Umweltministerium abwälzen können, das wiederum alleine kaum etwas beschließen kann. „Ziele mit Zähnen“, nennt Schulze das Prinzip. Was aber geschieht, wenn die Kollegen sich einfach nicht daran halten?

Zumal es in den kommenden Jahren um sehr viel größere Emissionsüberschüsse gehen könnte. Eine seit Jahren auf hohem Niveau stagnierende CO2-Bilanz hat mit dem Verkehrssektor ein weiteres derzeit CSU-geführtes Ressort, auch Verkehrsminister Andreas Scheuer ist ein Freund von Fördergeldern statt gesetzlichen Maßnahmen. Durch die Corona-Pandemie sanken die Verkehrsemissionen 2020 zeitweise außergewöhnlich stark, weswegen der CSU-Minister nicht nachlegen musste. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass die Bilanz nun wieder kippen wird. Sollte Scheuer im Amt bleiben – den Wunsch hat er bereits angemeldet –, dann ist der nächste Konflikt absehbar.

An der grundsätzlichen Machtverteilung im Kabinett zu rütteln kommt dennoch für beide Koalitionspartner nicht infrage: Ein starkes Klimaministerium mit Vetorecht, wie es die Grünen unlängst vorgeschlagen haben, lehnten Spitzenvertreter von Union und SPD einhellig ab.