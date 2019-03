Wer genau demonstriert da eigentlich?

Demo vor dem Bundestag

Seit Wochen streiken Schülerinnen und Schüler unter dem Motto "Fridays for Future" für den Klimaschutz. Am 15. März fanden die bislang größten Proteste statt. In Deutschland gingen nach Angaben der Veranstalter an 230 Orten ingesamt mehr als 300.000 junge Menschen auf die Straßen, wie hier in Berlin.

Foto: Carsten Koall/dpa