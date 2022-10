Zukunftsforum Energie & Klima – Wissenstransfer für Energiewende und Klimaschutz

Am 24. und 25. November öffnen sich die Pforten der documenta Halle in Kassel zum diesjährigen Zukunftsforum Energie & Klima. Nach zwei Jahren der digitalen Durchführung findet das bundesweit beachtete Forum wieder in Präsenz statt.

Unter der Schirmherrschaft von Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, geht das Zukunftsforum Energie & Klima in die fünfte Runde. Hier treffen sich ExpertInnen aus Wirtschaft und Energieversorgung sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft, um anwendungsorientierte Impulse und konkrete Lösungen für die Energiewende und den Klimaschutz zu präsentieren.

Als eines der wichtigsten Formate für Best-Practices, Diskussionen und Wissenstransfer zu Energie- und Klimathemen stehen Schwerpunkte wie Wärmeplanung, Klimapolitik, Erneuerbare Energien, Mobilität, Dekarbonisierung, Finanzierung und Transformation des Gebäudesektors im Fokus. Organisiert wird die Veranstaltung durch das Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (deENet) und der LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (LEA Hessen).

Eröffnet wird der Kongress von Tarek Al-Wazir, der sich im Anschluss einer fachlichen Diskussionsrunde mit u.a. Frau Dr. Marie-Luise Wolff, Vorsitzende des Vorstandes der ENTEGA AG stellen wird.

Hochkarätige Keynote-Speaker motivieren mit Perspektiven aus den zentralen Handlungsfeldern. Unter anderem mit dabei sind:

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D., Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal

Dr. Kay Ruge, Stellvertreter des Hauptgeschäftsführers Deutscher Landkreistag

Im Rahmen der Fachausstellung haben TeilnehmerInnen die Möglichkeit mit über 20 Unternehmen in den Austausch zu kommen. Attraktive Side-Events wie beispielsweise die Verleihung des Hessischen Staatspreises für innovative Energielösungen oder das Dinner-Event am 1. Veranstaltungstag runden das abwechlungsreiche Programm ab.

Über deENet

deENet ist ein Kompetenznetzwerk für dezentrale Energietechnologien, Energieeffizienz und Klimaschutz mit Sitz in Kassel. Der Verein mit über 100 Mitgliedern hat sich zum Ziel gesetzt, die Region Nordhessen zu einem wegweisenden Standort im Bereich der erneuerbaren Energien auszubauen. Hierfür werden gemeinsam mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kommunen nachhaltige Projekte entwickelt und realisiert.

Über die LEA Hessen

Die LEA Hessen übernimmt im Auftrag der Hessischen Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes. Sie bietet Informationen, Erstberatungen und begleitende Unterstützung bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz, zur Energieeinsparung und zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde nicht von der Redaktion erstellt. Es handelt sich um ein Advertorial des Kompetenznetzwerks dezentrale Energietechnologien e.V..