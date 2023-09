Zukunftsforum Energie & Klima bietet praxisorientierte Ansätze für Energiewende und Klimaschutz

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter*innen aus der Energiebranche, Kommunen sowie an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Unter dem Motto „Zusammen Zukunft machen” bietet das Zukunftsforum Energie & Klima ein umfangreiches Programm aus Fachvorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zu den zentralen Handlungsfeldern Strom, Wärme und Mobilität. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Machbarkeit der Vorhaben und zugehörige Best Practice Beispiele gelegt.

Fachlicher Austausch und praxisrelevanter Input

Kommunen, die den Klimaschutz vorantreiben wollen, können sich zu planerischen Themen wie der kommunalen Wärmeplanung oder energieeffizienten Gewerbegebieten austauschen und ihre Skills im Bereich Klimakommunikation ausbauen. Vertreter*innen der Energiebranche haben die Möglichkeit, sich zu aktuellen Trends zu informieren – beispielsweise darüber, ob die Bioenergie bei der Wärmewende noch eine Rolle spielt, wie der gesetzgeberische Stand beim Energy Sharing ist oder welche Rolle KI bei der Gestaltung der Energiewende einnehmen kann. KMU erfahren, wie sie ihre Energieversorgung erneuerbar und effizient aufstellen und ein Nachhaltigkeits-Berichtswesen aufbauen können. Eine begleitende Fachausstellung gewährt außerdem Einblicke in die Lösungsangebote von über 20 Unternehmen, Fördermittelgebern, Finanzierungspartnern und anderen Organisationen.

Keynote-Speaker und Side-Events

Zu den diesjährigen Keynote-Speakern zählt Prof. Dr. Christian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel. Als Experte für nachhaltige Finanzwirtschaft wird er zum Thema „Sustainable Finance – Hype oder Megatrend?“ vortragen. Außerdem mit dabei: Autor und Blogger Jan Hegenberg, der im Rahmen einer Keynote aus seinem Spiegel-Bestseller „Weltuntergang fällt aus“ schöpfen wird. Ein weiteres Highlight ist die Preisverleihung anlässlich des Hessischen Wettbewerbs für energieeffiziente Modernisierung. Tarek Al-Wazir, Hessischer Wirtschaftsminister und Schirmherr des Kongresses, wird die Preise überreichen und zudem an einer Podiumsdiskussion mitwirken.

Programm und Anmeldung: www.zufo-energie-klima.de

Über die Veranstaltenden

Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V.

Das in Kassel ansässige deENet ist das nordhessische Kompetenznetzwerk für dezentrale Energietechnologien, Energieeffizienz und Klimaschutz. Es unterstützt Energiewende-Innovationen und verbindet Start-ups, mittelständische und Großunternehmen, Forschungseinrichtungen, kommunale Akteur*innen und Privatpersonen. www.deenet.org

LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Die Angebote der LEA Hessen richten sich an hessische Bürger*innen, gesellschaftliche Organisationen, Kommunen und Unternehmen. Sie bietet Informationen, Erstberatungen und begleitende Unterstützung bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz, zur Energieeinsparung oder zum Ausbau erneuerbarer Energien im eigenen Umfeld. www.lea-hessen.de

