Zukunft gestalten am Zukunftsort

Seit Beginn des Jahres sind die Verbände der Erneuerbaren Energien am EUREF-Campus in Berlin Schöneberg ansässig. Mit den Verbänden ist auch die BWE-Service GmbH eingezogen, die als Tochtergesellschaft des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE) Produkte und Dienstleistungen für Verbandsmitglieder und Branchenunternehmen anbietet.

„Bereits als Abteilung des BWE wurden wir zum Marktführer für Weiterbildung in der Windbranche“, unterstreicht Geschäftsführer Thorsten Paulsen. BEE/BWE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm, der die strategische Ausrichtung der GmbH verantwortet, erläutert: "Unser Ziel ist es, allen Branchenunternehmen der neuen Energiewirtschaft attraktive Weiterbildungs- und Konferenzangebote zu unterbreiten.“ Zur Erweiterung der Kompetenzen wurden qualifizierte Mitarbeiter an Bord geholt. Initiativbewerbungen sind weiter willkommen.

Als Ideen- und Impulsgeber für die wirtschaftliche, technische und gesellschaftliche Entwicklung auf dem Weg in eine klimaneutrale Energiewirtschaft steht das Gelingen der Energiewende im Fokus - gemeinsam gemäß der Leitlinie, die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen zu erhalten. „Das ist der grundsätzliche Antrieb für die wirtschaftliche Tätigkeit der BWE-Service GmbH und verbindet uns mit allen Partnern, mit denen wir hier im gemeinsamen Verbändehaus der Erneuerbaren Energien sitzen“, sagt Paulsen.

„Nur eine gut informierte und vernetzte Branche kann die Energiewende voranbringen. Das ist unsere Mission, um so gemeinsam am Erhalt unserer Lebensgrundlage und jener der zukünftigen Generationen zu arbeiten.“

Thorsten Paulsen

Der ZUKUNFTSORT AM EUREF-CAMPUS inspirierte schon beim Umzug. Es wurden moderne Arbeitsplätze und Besprechungsräume geschaffen und ein Konzept für zeitgemäßes Arbeiten umgesetzt. Auch sind Ideen des Coworking eingeflossen, die flexibles Arbeiten ermöglichen. Außerhalb der einzelnen Büros wurden Treffpunkte geschaffen. Gleitzeit und Homeoffice-Tage gehören selbstverständlich zum Arbeitsalltag, nicht nur aufgrund der Erfahrungen in Corona-Zeiten. Zur Ausstattung gehört neben einem Seminarraum auch ein Webinar-Studio, dessen technische Möglichkeiten professionelle Sendungen in verschiedenen Formaten zulassen.

Die Wissensvermittler

Unparteilich, neutral und zuverlässig bietet die BWE-Service GmbH die Plattform für fairen Austausch zur Diskussion aller Themen rund um die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien und deren Nutzung. Die Akteure in der klimaneutralen Energiewirtschaft finden hier ihren kompetenten Ansprechpartner - für Fachinformationen, zum Austausch über innovative Lösungen und ebenso beim Vernetzen der Unternehmen. Dafür inspiriert die GmbH die „Spielmacher“ aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und bringt sie zusammen.

VERANSTALTUNGEN sind ein verlässliches Forum für die Vermittlung von Wissen. Events wie Branchentage und Konferenzen fördern gezielt das Networking. Fach- und Führungskräfte informieren sich zu aktuellen Themen, treten in den Dialog und bauen Netzwerke auf. Exemplarisch sind die Windbranchentage als Plattform für den Austausch von Wirtschaft und Politik in den Bundesländern.

PUBLIKATIONEN der BWE-Service sind etablierte Standardwerke. Der Branchenreport „Windindustrie in Deutschland“ ist das Aushängeschild der Windbranche, wo Unternehmen ihre Dienstleistungen und Produkte einer breiten Zielgruppe vorstellen können. Unter einer Vielzahl weiterer Produkte ist der Branchenticker eine feste Größe für die Energiewirtschaft. Der Newsletter fasst jede Woche die wichtigsten Meldungen aus der Windbranche zusammen.

In den anspruchsvollen Corona-Zeiten ist es dabei sogar gelungen, die Angebote zu erweitern. Maßgeblich hat die Gründung der WEBAKADEMIE mit neuen innovativen Formaten dazu beigetragen. Innerhalb weniger Monate entstand eine zuverlässige Struktur, die eine hochaktuelle Wissensvermittlung gewährleistet. Das Repertoire reicht vom anderthalbstündigen Webinar bis zum dreitägigen WebSeminar.

VERANSTALTUNGEN

Verschiedene Formate tragen zum Erfolg bei: Konferenzen, Praxistage, Infotage und Seminare bringen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den aktuellen Stand in ihrem Fachgebiet. Wenn ausgesuchte BranchenexpertInnen ihr Wissen weitergeben, werden jedes Jahr auf rund 200 Veranstaltungen 20.000 Teilnehmende erreicht.

BWE-WEBAKADEMIE

Hochaktuelle Wissensvermittlung: Vom anderthalbstündigen Webinar bis zum dreitägigen WebSeminar. Über 150 Angebote stehen Ihnen jährlich in der BWE-WebAkademie zur Verfügung, die rund um Windenergie, Photovoltaik und zu weiteren Themen der allgemeinen Energiewirtschaft informieren.

BWE-Service GmbH

c/o Bundesverband WindEnergie e.V.

EUREF-Campus 16, 10829 Berlin

bwe-service@wind-energie.de

BWE Service-Hotline: 030 201 642 22

www.bwe-seminare.de

www.windindustrie-in-deutschland.de

Hinweis: Dieser Beitrag wurde nicht von der Redaktion erstellt. Es handelt sich um ein Advertorial der BWE-Service GmbH.