Kapferer neuer 50-Hertz-Chef

Die Gerüchte haben sich als wahr erwiesen: Stefan Kapferer, derzeit Hauptgeschäftsführer des Energiewirtschaftsverbands BDEW, wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) von 50 Hertz. Das hat der Aufsichtsrat des Übertragungsnetzbetreibers am 25. Juni beschlossen. Der neue Chef soll seine Tätigkeit spätestens zum 1. Januar 2020 aufnehmen.

Kapferer sei „in der Energiebranche erfahren und hat sehr erfolgreich in der Vergangenheit in vielfältigen Aufgaben sowohl in der Politik als auch auf der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft gearbeitet. Seine hier erworbenen Fähigkeiten werden 50 Hertz bei der Weiterentwicklung und den zukünftigen Herausforderungen im deutschen und europäischen Energiemarkt sehr von Nutzen sein“, kommentierte Lutz-Christian Funke, Mitglied des 50-Hertz-Aufsichtsrats.

Der BDEW teilte mit, die Nachfolge Kapferers „zügig“ entscheiden zu wollen, „sodass ein reibungsloser Übergang an der hauptamtlichen Spitze des Verbands möglich ist.“

Der Verwaltungswissenschaftler Kapferer tritt die Nachfolge von Boris Schucht an, der 50 Hertz Ende Februar verlassen hatte, um in die Uranwirtschaft zum britischen Unternehmen Urenco zu wechseln. Übergangsweise hat der technische Geschäftsführer Frank Golletz Schuchts Posten übernommen.

Kapferer war zuvor unter anderem beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit und im Bundeswirtschaftsministerium sowie stellvertretender Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris. Zudem war er Mitglied der Kohlekommission.