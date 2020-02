Wir lassen Sie nicht im Regen stehen…

Das Ablaufen der Typenprüfung nach Vollendung des 20. Betriebsjahres oder das Ausscheiden aus der erhöhten EEG-Vergütung bedeutet für Ihre Windenergieanlage nicht zwangsläufig das Ende. Wir setzen uns mit der Erfahrung aus hunderten technischen Prüfungen sowie unserem Knowhow in der Entwicklung, Erprobung und Zertifizierung unterschiedlichster Anlagentypen zielgerichtet für Sie ein.

Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an einem selbst, sondern auch an jeder Windenergieanlage. Daher ist es für den Betreiber von höchster Wichtigkeit, sich frühzeitig – und nicht erst fünf Minuten vor Torschluss – mit dem Weiterbetrieb der Anlage zu beschäftigen: Hat die Anlage noch Lebensdauerreserven? Was kostet mich der Weiterbetrieb? Was ist der für meinen Fall beste Weiterbetrieb?

Ein durch uns erstelltes qualifiziertes Weiterbetriebsgutachten ist eine optimale Entscheidungshilfe für „die Zeit danach“.

Wir unterstützen Sie schon in den frühen Betriebsjahren bei der Datensammlung, deren Aufbereitung sowie Archivierung in einem modernen, CO2-neutralen Rechenzentrum. Denn dies erspart Ihnen die mühsame und zeitraubende Daten- und Dokumentensuche, wenn die Zeit für Ihre Mühle langsam „knapp“ wird.

Für weitere Informationen, Beratungen oder zur Erstellung eines unverbindlichen Angebotes kontaktieren Sie uns gerne:

Mario Steffensen, Auctoritec GmbH, info@auctoritec.de

Marten Seifert, RECASE Regenerative Energien GmbH, info@recase.de

Florian Stache, morewind engineering solutions GmbH, info@morewind-engineering.de

Autor:

Mario Steffensen

Inspektionsstellenleiter & Sachverständiger

Tel.: +49 4357 / 9977201

E-Mail: info@auctoritec.de

Internet: www.auctoritec.de

Hinweis: Dieser Beitrag wurde nicht von der Redaktion erstellt. Es handelt sich um ein Advertorial der Auctoritec GmbH.