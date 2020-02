Wartungs- und Instandhaltungskonzepte im Weiterbetrieb

Die psm Nature Power Service & Management GmbH & Co. KG ist eine der großen herstellerunabhängigen Service-Gesellschaften für Windenergie- und Solaranlagen in Deutschland. Sie bietet sowohl Wartung & Service, technische als auch kaufmännische Betriebsführung an. Alle Dienstleistungen sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert durch die Dekra. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat sich die psm kontinuierlich weiterentwickelt. Mit 120 Mitarbeitern in ihrer Zentrale in Erkelenz und deutschlandweiten Service-Standorten betreut sie derzeit rund 200 Kunden, 640 Windenergie- und Solaranlagen und 4.000 Investoren mit ihrem technischen und kaufmännischen Know-how. www.psm-service.com