Umfrage zu neue energie

Um unser Redaktionsangebot weiter zu verbessern, haben wir eine kurze Befragung gestartet. Uns interessiert, was Sie als Leserinnen und Leser denken: Was gefällt Ihnen an neue energie, was weniger, welche Themen finden Sie besonders wichtig? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie teilnehmen – außerdem verlosen wir zwei lesenswerte Sachbücher.