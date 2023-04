The Smarter E Europe: Internationaler Branchentreff der neuen Energiewelt

(Foto: Solar Promotion GmbH)

Vom 14. bis 16. Juni 2023 präsentieren über 1.600 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 180.000 Quadratmetern im Rahmen der „The smarter E Europe“ auf der Messe München 85.000 Fachbesuchern innovative Produkte und Lösungen. Dazu gehören die Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Parallel zur Messe finden die Konferenzen von The smarter E Europe sowie sieben Messeforen statt: Hier gibt es umfangreiches Fachwissen zu Märkten, Technologien und Anwendungen im Bereich Photovoltaik, Stromspeicher, E-Mobilität und Digitale Netze.

Besondere Highlights sind der Energiewende Award für Energieversorger sowie Die EM-Power Europe UTILITY KNOWLEDGE EXCHANGE-Sessions

Energiewelt der Zukunft: Vernetzung und Sektorkopplung

Die neue Energiewelt zeichnet sich durch einen hohen grad an Dezentralisierung und Digitalisierung aus. Dabei stehen Ihre Akteure vor verschiedenen Herausforderungen: Wie lassen sich Energiespeicher erfolgreich einsetzen, um die Flexibilität der Netze zu erhöhen? Wie wirkt sich die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf das Netz aus und welchen Beitrag kann Lademanagement leisten? Innovationen hierzu finden Sie auf den der Power2Drive Europe sowie der EM-Power Europe.

Smart Grids und Virtuelle Kraftwerke

Die bessere Netzintegration von erneuerbaren Energien ist eine der wichtigsten Fragen der Energiewende. Eine Antwort darauf ist die intelligente Vernetzung der Energieinfrastruktur. Smart Grids ermöglichen die Kommunikation zwischen dezentralen Stromerzeugern, Energiespeichern und Prosumern. Virtuelle Kraftwerke ermöglichen eine Zusammenschaltung von dezentralen Stromerzeugungsanlagen. Smart-Grid-Lösungen sowie Projekte virtueller Kraftwerke können Sie auf der EM-Power Europe bestaunen.

PPAs und Hybridkraftwerke im Fokus

Grüne PPAs, Direktstromlieferverträge für aus erneuerbaren Energiequellen produziertem Strom, bilden weiterhin ein vorteilhaftes Geschäftsmodell in Europa ab. Immer gängiger werden auch Hybridkraftwerke, die PV-Erzeugungsanlagen mit Windkraftanlagen, Großspeichern oder beidem kombinieren. Wer sein Wissen über aktuelle Trends in den Bereichen PPAs und Hybridkraftwerke vertiefen will, kommt in den Ausstellungsbereichen der EM-Power und der Intersolar Europe auf seine Kosten.

