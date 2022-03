Smart kombiniert: Solar, Speicher und Elektromobilität

Insgesamt wurden laut des europäischen Branchenverbandes SolarPower Europe im vergangenen Jahr Solarstromanlagen mit einer Leistung von rund 25,9 GW neu installiert, 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Wachstum macht 2021 zum besten Jahr in der europäischen Solargeschichte. Für die kommenden vier Jahre erwartet SolarPower Europe eine Verdoppelung der installierten Solarstromleistung.

Die Kombination aus Solar, Speicher und E-Mobilität

Steigende Strom- und Gaspreise sowie die zu überwindende Abhängigkeit von russischem Gas geben dem Ausbau der erneuerbaren Energie Rückenwind. Mit dem stark ansteigenden Ausbau der Photovoltaik werden effiziente Stromspeicher immer wichtiger – und der Speichermarkt boomt ebenso wie die Batterieproduktion, egal ob bei Groß- oder Heimspeichern. Zusätzliche Bedeutung erhält die Kombination von Photovoltaik und Speichern durch die boomende Elektromobilität. Der Markt bietet viele Lösungen für Photovoltaik (PV) in Kombination mit effizienten Speichern und Elektromobilität.

Grüner Wasserstoff im Fokus: Das Green Hydrogen Forum

Ein weiteres Schlüsselelement der Energiewende rückt aktuell immer stärker in den Fokus. Grüner Wasserstoff wird zu einer wichtigen Option, um die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr über regenerative Energien enger aneinander zu koppeln – außerdem verbindet er ökologischen Nutzen mit regionaler Wertschöpfung.

Wichtige Impulse für die Förderung des Energieträgers liefert das „Green Hydrogen Forum“ im Rahmen von The smarter E Europe. Drei Tage lang referieren internationale Experten zu Themen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von den politischen Rahmenbedingungen und internationalen Märkten über die benötigte Infrastruktur, Technologie-Innovationen und Kosteneinsparpotentialen bis hin zu Wasserstoff-Leuchtturmprojekten.

Energiewende hautnah: The smarter E Europe 2022 in München

Die Transformation beschleunigen: Erneuerbare Energien rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche, das Erreichen einer vernetzten, sauberen und modernen Energie- und Mobilitätswirtschaft, die Chancen und Herausforderungen der gesamten Branche gemeinsam angehen, die Sektoren nicht isoliert, sondern synchronisiert betrachten, Flexibilitätslösungen und -konzepte vorantreiben – das ist The smarter E Europe. The smarter E Europe und die vier Energiefachmessen finden vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München statt und bieten genau das, was die Branche braucht: die Gelegenheit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und gemeinsame Projektideen zu entwickeln. Und die Nachfrage ist sehr groß: Rund 95 Prozent der Ausstellungsfläche von The smarter E Europe 2022 ist bereits belegt.

