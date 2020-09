Wind-Aktionsplan im Faktencheck

Hinweis der Redaktion: Der Umsetzungsstand der Punkte 9 bis 12 zum Natur- und Artenschutz wird von uns derzeit noch überprüft und in kurzer Zeit hier in einem gesonderten Artikel zusammengefasst.

1. Abstandsregelungen

Das sagt das BMWi: Vollständig erledigt

Die neue Regelung ist Gesetz – wenn auch erst seit Sommer 2020 statt wie angekündigt 2019. Die Bundesländer erhalten damit die Möglichkeit, einen höheren Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung vorzuschreiben, bis zu 1000 Meter (in Bayern gilt weiter die noch restriktivere 10H-Regel). Allerdings war der Punkt auf dieser Liste von vorneherein fehl am Platz: Statt die Windenergie zu stärken, behindert er höchstens den Zubau. Das bestätigen mehrere Studien. Dass – wie von der CDU/CSU behauptet – die Akzeptanz für Windparks dadurch steigt, ist hingegen nicht belegt.

2. Verabschiedung Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung

Das sagt das BMWi: Vollständig erledigt

Zur Akzeptanzsteigerung sollen Windenergieanlagen mittels bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung (BNK) nachts nur dann blinken, wenn sich ein Flugobjekt nähert. Die technischen Lösungen dafür basieren entweder auf Aktiv- und Passivradaren oder nutzen Transponder. Im Energiesammelgesetz vom Dezember 2018 hatte die Bundesregierung festgelegt, dass bis Anfang Juli 2020 Windparks mit der Technik ausgestattet sein müssen. Damit die Transponder-Technologie eingesetzt werden kann, wurde eine Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV) nötig. Die neue Fassung ist am 1. Mai 2020 in Kraft getreten. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hatte die Umsetzungsfrist wegen rechtlicher Unsicherheiten und fehlender Kapazitäten seitens der BNK-Hersteller aber zunächst um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Im August wurde abermals ein Verfahren zur erneuten Verschiebung des Termins eröffnet.

3. Stärkere finanzielle Beteiligung der Kommunen und Bürger

Das sagt das BMWi: Teil der EEG-Novelle

Um mehr lokale Unterstützung für den Bau von Windparks zu erreichen, will das Wirtschaftsministerium Kommunen und Anwohner stärker beteiligen. Laut Referentenentwurf zur EEG-Novelle soll sich die Abgabe am Stromertrag der Anlage bemessen. Pro Kilowattstunde ist eine Zahlung von 0,2 Cent vorgesehen. Die Zahlung müsse „jährlich für die Strommengen des vergangenen Kalenderjahres zum 1. Februar erfolgen“. Um die Höhe der Abgabe zu reduzieren, könnten die Anlagenbetreiber – oder ein beauftragter Dienstleister – den Bewohnern der Standortgemeinde außerdem einen Bürgerstromtarif anbieten. Wenn mindestens 80 dieser vergünstigten Stromlieferverträge abgeschlossen werden, verringert sich die Mindestzahlung an die Kommune auf 0,1 Cent je Kilowattstunde. Ein entsprechendes Eckpunktepapier aus dem BMWi wurde bereits im Mai publik.

4. Beratungsstelle zu Planungsfragen bei Ausweisungen für Flächen

Das sagt das BMWi: Umsetzung läuft

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 17. Juni wurde zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass die zentrale Beratungsstelle eingerichtet werden soll. Sie soll Behörden bei der Flächenausweisung unterstützen und so die Qualität der Bauleit- oder Regionalplanung verbessern, damit in Zukunft mehr Pläne vor Gericht Bestand haben. Laut Antwort auf eine Kleine Anfrage arbeitet die Bundesregierung an der weiteren Umsetzung. Treffen zwischen den Ministerien, um die Einrichtung voranzutreiben, hat es noch nicht gegeben. Die Zuständigkeit für den Themenbereich liegt im Bundesinnenministerium (BMI). Ob die Beratungsstelle deshalb dem BMI oder dem BMWi unterstehen soll, wird derzeit noch diskutiert. Wann, wo und mit wie vielen Mitarbeitern die Beratungsstelle eingerichtet wird, ist ebenfalls noch nicht entschieden.

5. Dialogprozess von Bund und Ländern zum Abbau von Genehmigungshemmnissen (Ziel ist eine „Bund­Länder­Vereinbarung“)

Das sagt das BMWi: Vollständig erledigt

Das Wirtschaftsministerium verweist auf das gemeinsame Papier von Bund und Ländern zur Energiewende vom 17. Juni. Damit sei der Punkt abgehakt (ein halbes Jahr nach dem Zeitplan), da eine „Bund­Länder­Vereinbarung“ vorliege. In der stehen, größtenteils im Wortlaut, die Punkte 4, 6, 7, 8 und 11 aus dem Plan des BMWi. Einigkeit mit den Ländern ist also hergestellt, der tatsächliche Abbau von Genehmigungshemmnissen aber nicht erledigt. Einen fortlaufenden Dialogprozess, der die Umsetzung begleitet, sieht der 18-Punkte-Plan nicht vor.

6. Verkürzung der Instanzen bei Klagen gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen

Das sagt das BMWi: Umsetzung weit vorangeschritten

Am 12. August hat das Bundeskabinett ein „Investitionsbeschleunigungsgesetz“ verabschiedet. Für Klagen gegen Windparks ist darin vorgesehen, sofort eine Gerichtsinstanz höher anzusetzen. Künftig sollen sie direkt am Oberverwaltungsgericht oder am Verwaltungsgerichtshof verhandelt werden. Jetzt muss sich der Bundestag mit dem Gesetz befassen. Laut Zeitplan ist ein Beschluss noch 2020 vorgesehen.

7. Einschränkung der aufschiebenden Wirkung von Klagen und Widersprüchen gegen Genehmigungen von Windenergieanlagen

Das sagt das BMWi: Umsetzung weit vorangeschritten

Siehe Punkt 6 – auch dies ist Teil des Investitionsbeschleunigungsgesetzes. Klagen gegen Windparks sollen die Planungen nicht mehr stoppen, die „aufschiebende Wirkung“ würde entfallen.

8. Beschleunigung und verbesserte Durchführung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bei Windenergieanlagen

Das sagt das BMWi: Vollständig erledigt

Um die Verfahren zu beschleunigen, sollen die Bundesländer laut Aktionsprogramm zentrale Genehmigungsbehörden einrichten. Im Juni-Beschluss von Bund und Ländern (siehe Punkt 5) ist abgeschwächt von „möglichst“ zentralen Genehmigungsstrukturen die Rede. Eine Befragung der zuständigen Landesministerien ergibt ein gemischtes Bild. Brandenburg, das Saarland sowie die Stadtstaaten Hamburg und Bremen erklären, bereits über eine zentrale Stelle zu verfügen. Aus Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen heißt es, die Umsetzung werde geprüft, man könne aber noch keine genaueren Angaben machen. Das sächsische Energieministerium sagt, es sei noch nicht abschließend entschieden, inwieweit die geplante Konzentration ausgewählter immissionsschutzrechtlicher Verfahren bei einer zentralen Behörde auch Windenergieanlagen betreffe. Die zuständige Stelle in Hessen konnte Fragen dazu aktuell nicht beantworten. In Baden-Württemberg ist laut Auskunft derzeit keine zentrale Behörde geplant, die dezentrale Genehmigung habe sich bewährt. Ebenso in Thüringen: Es lägen keine fachlichen oder personellen Defizite bei den kommunalen Genehmigungsbehörden vor. Auch Bayern will aktuell keine zentrale Stelle einrichten, die einzuholenden Stellungnahmen anderer Behörden hätten einen regionalen Bezug. Durch eine zentrale Genehmigungsbehörde seien eher marginale Synergieeffekte zu erwarten.

13. Erschließung von Flächenpotentialen durch Reduzierung des Anlagenschutzbereichs von Drehfunkfeuern, Umrüstung VOR auf DVOR und Änderung der Bewertungsverfahren

Das sagt das BMWi: Umsetzung läuft

Durch aktuelle Forschungsergebnisse wurde die Berechnungsformel für Störeinflüsse von Windrädern auf die Drehfunkfeuer-Bodennavigationsanlagen (VOR/DVOR) der Deutschen Flugsicherung (DFS) verbessert – zuvor war der Effekt häufig überschätzt worden. Die neue Methode gilt seit 1. Juni, wodurch mehr Windräder im 15-Kilometer-Prüfbereich rund um die moderneren DVOR genehmigt werden können. Die DFS hat nicht sämtliche Vorschläge der Forscher angenommen und rechnet auch bei der neuen Methode ausgehend von einer hohen Flächenvorbelastung, statt eine niedrige Vorbelastung anzusetzen.

Die Untersuchungen werden nun an den weniger robusten VOR-Modellen fortgesetzt, um auch für diese eine verbesserte Berechnungsformel zu entwickeln. Mit Ergebnissen kann laut BMWi Anfang 2021 gerechnet werden. Laut dem Ministerium soll nach Bestätigung der neuen Methodik auch der Prüfradius angepasst werden. Die DFS hingegen sagt, dies sei nicht pauschal vorgesehen und treffe nur bei einer der bislang 41 geprüften Anlagen zu. Bis 2030 werden sämtliche Drehfunkfeuer im Rahmen eines Programms der internationalen Luftfahrtorganisation ICAO überprüft und gegebenenfalls auf DVOR umgerüstet, oder ganz abgebaut und etwa durch Satellitennavigation ersetzt.

14. Zusammenführung der Clearingstelle EEG, der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) und des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE)

Das sagt das BMWi: In Vorbereitung

Die drei gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen die Akteure der Erneuerbaren-Branche bei Fachfragen rund um die Energiewende, etwa beim Arten- und Naturschutz, bei Genehmigungsverfahren oder bei Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Anwendung des EEG. Um das Prozedere zu vereinfachen und Hilfe aus einer Hand zu ermöglichen, sollen die verschiedenen Anlaufstellen zu einem umfassenden Beratungszentrum zusammengelegt werden. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es dazu, „das Thema“ werde „derzeit geprüft“. Was das genau bedeutet, ist jedoch unklar. Gespräche mit den Beteiligten über die Zusammenlegung haben nach Angaben der FA Wind bislang nicht stattgefunden. Auch KNE-Direktor Thorsten Raynal-Ehrke sagt, dass die KNE „weder in die Erarbeitung noch in eine etwaige Umsetzung dieser Fusionsidee einbezogen“ worden sei. „In einem möglichen Zusammenschluss mit der EEG-Clearingstelle und der Fachagentur Windenergie an Land“, so ergänzt er, „können wir bislang keine Vorteile für die Erfüllung unseres Arbeitsauftrags erkennen“.

15. Synchronisation von Erneuerbaren-Ausbau mit Netzausbau durch aufeinander abgestimmte Novellierung des EEG und des BBPlG

Das sagt das BMWi: Abschluss Gesetzgebung für beide Gesetze noch dieses Jahr

Stand der Dinge: Zum nötigen Ausmaß des Netzausbaus gibt es unterschiedliche Meinungen. Bislang konnten die Trassenprojekte nicht mit dem Erneuerbaren-Ausbau mithalten, sie verzögern sich teils deutlich. So manche Forderung nach mehr Synchronisation bedeutet daher übersetzt: Bloß nicht zu schnell zu viele Wind- und Solarparks bauen. Die beiden Gesetzesnovellen für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) sind laut BMWi in der Ressortabstimmung. Im EEG-Entwurf ist ein stärkerer Erneuerbaren-Ausbau als zuletzt vorgesehen (ob stark genug, ist umstritten). Ein größerer Teil davon als bisher soll in Süddeutschland stattfinden (siehe Punkt 18). Grundlage für den Bundesbedarfsplan ist der Netzentwicklungsplan, die Bundesnetzagentur prüft dazu Vorschläge der Netzbetreiber. In der aktuellsten Fassung vom Dezember sieht die Behörde rund 3600 zusätzliche Leitungskilometer vor, teils als Verstärkung bestehender Trassen, teils als Neubau. Ob beide Gesetze wirklich noch 2020 fertig werden, bleibt abzuwarten.

16. Konsequente Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

Das sagt das BMWi: Umsetzung weit vorangeschritten

Seit September 2016 ist das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ in Kraft. Es liefert den rechtlichen Rahmen, um die notwendigen informationstechnischen Voraussetzungen zu schaffen, etwa den Aufbau eines flexibel austarierbaren Stromnetzes oder die flächendeckende Einführung intelligenter Messsysteme, sogenannter Smart Meter. Der deutschlandweite Rollout der smarten Stromzähler hat Anfang des Jahres begonnen, nachdem kurz zuvor ein drittes Smart-Meter-Gateway für den Markt zugelassen worden war. Das „Digitalisierungsbarometer“, in dem die Unternehmensberatung Ernst &Young jährlich die Fortschritte der Bundesregierung bewertet, lobt diesen Schritt als „ein wichtiges Etappenziel“, mahnt aber zugleich an, die Plicht zum Einbau von Smart Metern in der anstehenden EEG-Novelle auszuweiten, etwa auf Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. Auch die netzorientierte Steuerung flexibler Stromverbraucher solle gesetzlich besser geregelt werden, vor allem im Hinblick auf die zunehmende Zahl von E-Autos, die zum Laden ins Stromnetz eingeklinkt werden.

17. Sofortige Bereitstellung einer geeigneten eignen Funkfrequenz für die gesamte Kommunikation zwischen Erneuerbaren-Anlagen und Netzbetreibern

Das sagt das BMWi: Umsetzung läuft

Um dezentrale Produktionsanlagen wie Windräder oder Solaranlagen zu vernetzen und das Stromsystem situationsgerecht zu steuern, bedarf es einer verlässlichen Funkinfrastruktur. Zu Beginn des nächsten Jahres werden die Frequenzen für den 450-Megahertz-Bereich neu vergeben. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Ende Juli das Konsultationsverfahren für die Ausschreibung des Funkspektrums eröffnet und sich dafür ausgesprochen, die Frequenzen „vorrangig für eine Versorgung kritischer Infrastrukturen“ zu nutzen, also der Energiewirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt diese Absicht. Noch ist allerdings keine endgültige Wahl bei der Zuteilung getroffen, denn das Bundesinnenministerium hat ebenfalls Anspruch auf die Frequenzen angemeldet. Es will damit die Kommunikation zwischen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften verbessern. Die BNetzA weist deshalb vorsichtshalber darauf hin, dass „das Verfahren unter dem Vorbehalt einer anderslautenden Entscheidung der Bundesregierung“ stehe.

18. Regionale Steuerung des Zubaus von Erneuerbaren-Anlagen, um Netzengpässe zu vermeiden

Das sagt das BMWi: Teil der EEG-Novelle

Stand der Dinge: Die Problemwahrnehmung besteht darin, dass Windparks eher im windreichen Norden entstehen, während im Süden viel Strom benötigt wird – zumal dort bald die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen. Die geplanten Stromtrassen längs durchs Land kommen nur langsam voran. Bislang lautete die Antwort der Regierungskoalition darauf, den Zubau in den nördlichen Bundesländern durch ein „Netzausbaugebiet“ zu begrenzen. Im Entwurf für die anstehende EEG-Novelle wählt das Wirtschaftsministerium nun einen anderen Weg: Bei den Windkraft-Auktionen sollen demnach zunächst 15, in ein paar Jahren 20 Prozent der Zuschläge fix in den Süden gehen. Außerdem sollen windschwächere Standorte als bisher teilnehmen dürfen. Ganz vom Tisch scheint das Netzausbaugebiet aber nicht zu sein: In einer Fußnote gibt sich das BMWi skeptisch, ob der neue Vorschlag die beabsichtigte Synchronisation von Netz- und Erneuerbaren-Ausbau leisten kann (siehe Punkt 15). Alternativ komme auch infrage, das bisherige Modell fortzusetzen.