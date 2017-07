Mieterstromgesetz kommt, Bürgerenergie-Privileg geht

Es gab Lob, aber auch Kritik: In der vorletzten Sitzung des Bundestags (29.6.2017) behandelten die Parlamentarier den im Vorfeld intensiv diskutierten „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ (EEG). Bei letzteren standen vor allem die Rahmenbedingungen für Windenergieausschreibungen an Land im Fokus, nachdem bei der ersten Onshore-Wind-Ausschreibung mehr als 90 Prozent der erfolgreichen Gebote auf Bürgerenergiegesellschaften entfallen waren. Die müssen für die Auktions-Teilnahme keine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BimschG) vorlegen und bekommen deshalb mehr Zeit für die Realisierung der Projekte.

Damit waren sie gegenüber rein gewerblichen Teilnehmern bevorzugt. Dieses Bürgerenergie-Privileg, das vom Ansatz her der Wahrung der Akteursvielfalt beim weiteren Windenergieausbau dienen sollte, wurde von manchen Windkraft-Projektierern genutzt – sie initiierten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben selbst Bürgerprojekte und nahmen auf diese Weise an der Auktion über 807 Megawatt (MW) teil. Der Bundesverband WindEnergie (BWE) hatte bereits im Vorfeld der ersten Onshore-Ausschreibung darauf hingewiesen, dass dies vom Gesetzgeber ermöglicht werde.

Sonderregelung ausgenutzt

Mit der beschlossenen Anpassung der Ausschreibungsregeln „wird die Sonderregelung für die ersten beiden Ausschreibungsrunden im Jahr 2018 für Windenergieanlagen an Land ausgesetzt“, heißt es nunmehr in der Beschlussfassung des Gesetzesentwurfs. Begründet wurde die Änderung am EEG damit, dass die als Ausnahme vorgesehene Regelung in der Praxis zur Regel geworden sei. Für die beiden ersten Ausschreibungsrunden im kommenden Jahr sollen nun Gebote von allen Bietern, auch Bürgerenergiegesellschaften, nur dann zur Teilnahme an der Ausschreibung zugelassen werden, wenn sie über eine BimschG-Genehmigung verfügen.*

Der Hauptteil des Gesetzesentwurfs behandelte jedoch die Einführung eines Mieterstromgesetzes. Darüber war in den zurückliegenden Monaten heftig gestritten worden. Das Gesetz sieht im Wesentlichen vor, den Ausbau von Solarstromanlagen auf Wohngebäuden im städtischen Raum zu forcieren, indem Strom aus Photovoltaik-Anlagen auch dann eine EEG-Förderung erhalten soll, wenn dieser direkt von den Mietern genutzt und nicht ins Stromnetz eingespeist wird. Somit können Mieter nun direkt grünen Strom vom Dach beziehen.

Im Gegenzug erhalten die Vermieter einen Zuschlag, wenn sie den Strom aus Photovoltaikanlagen direkt an die Bewohner von Mietshäusern liefern. Abhängig von der Größe der jeweiligen PV-Anlage soll der Mieterstrom-Zuschlag bis zu 3,8 Cent pro Kilowattstunde betragen. Laut einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums könnten so bundesweit bis zu 3,8 Millionen Haushalte von dem neuen Gesetz profitieren.

Schulterschluss zwischen Energie- und Wohnungswirtschaft

Obwohl das Gesetz eine deutliche Verbesserung von Mieterstrommodellen gegenüber ihrem bisherigen Status darstellt, bleibt die Bundesregierung damit hinter den Erwartungen der Solarwirtschaft zurück. „Während im Eigenheim für den selbst genutzten Solarstrom zu Recht keine EEG-Umlage anfällt, wird solarer Mieterstrom auch künftig mit der vollen EEG-Umlage von rund sieben Cent je Kilowattstunde beaufschlagt. Diese Ungleichbehandlung bleibt bestehen, obwohl Solarstrom vom Dach des Vermieters nicht minder umweltfreundlich ist“, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft. Dennoch sei das Mieterstromgesetz ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung und ermögliche den Schulterschluss zwischen Energie- und Wohnungswirtschaft.

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßte, dass Mietern der Bezug von preiswertem und CO2-freiem Strom vom Hausdach ermöglicht werden solle. „Mit der Regelung wird dem Abwärtstrend der letzten Jahre beim Ausbau der Solarenergie ein Hemmschuh genommen“, sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH. „Wie von der DUH gefordert, können nun auch Nachbarwohngebäude in die Förderung einbezogen werden.“

Die Bundesregierung versäume es jedoch, das volle Potenzial von Mieterstromprojekten auszuschöpfen, da insbesondere für Betreiber kleiner Anlagen unter zehn Kilowatt Spitzenleistung aufwändige Dokumentationspflichten bestünden. Diese drohten im Zuge der Neuregelung auf der Strecke zu bleiben, kritisierte die DUH in einer ersten Stellungnahme.

*Lesen Sie dazu mehr in der Print-Ausgabe 07/2017