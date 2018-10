Koalition einigt sich beim Erneuerbaren-Ausbau

Das monatelange Warten hat ein Ende, die Koalition hat sich überraschend auf wichtige Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der Windenergie an Land und der Photovoltaik geeinigt. Wie Sprecher der Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt unabhängig voneinander am Nachmittag bestätigt haben, liege hinsichtlich der bislang strittigen Ausgestaltung der Sonderausschreibungen eine Einigung vor. „Der Weg ins Bundeskabinett ist frei“, erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.

Zuvor hatten die Koalitionspartner heftig darüber gestritten, über welchen Zeitraum die Sonderausschreibungen erfolgen sollten. Der im März geschlossene Koalitionsvertrag sieht vor, in den Jahren 2019 und 2020 jährlich jeweils 2000 Megawatt (MW) Onshore-Wind- und Solar-Leistung in Ausschreibungen zu vergeben – zusätzlich zu den im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegten Mengen. Dies soll helfen, den für diese beiden Jahre erwarteten Marktrückgang zu kompensieren.

Da jüngste Ausschreibungsrunden im Windsektor allerdings aufgrund eines Mangels an genehmigten Projekten unterzeichnet waren und deshalb die jeweils ausgeschriebenen Mengen nur zum Teil vergeben werden konnten, hatte die Union vorgeschlagen, die Volumina auf drei Jahre zu strecken. Ein weiteres Argument dafür sind fehlende Stromnetze – laut Koalitionsvertrag soll sich der Ausbau der erneuerbaren Energien an den Fortschritten beim Leitungsbau orientieren. Die nun erfolgte Einigung sieht konkret vor, dass 2019 zunächst nur 1000 MW Windleistung zusätzlich ausgeschrieben werden, im Jahr darauf dann 1400 MW und 2021 schließlich 1600 MW.

Die Neuregelungen sollen in dem vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) geplanten Energiesammelgesetz festgeschrieben werden. neue energie liegt eine vom BMWi erstellte Themenliste zu dem Gesetz vor. Daraus geht zusätzlich hervor, dass nicht vergebene Restmengen des Jahres 2019 auf 2022 übertragen werden sollten, von 2020 auf 2023 und von 2021 auf 2024. Damit könnte es faktisch zu einer Streckung auf sechs Jahren kommen. Ob dieser Punkt weiterhin im Gesetzesentwurf enthalten ist, oder ob die Restmengen verfallen sollen, blieb am Nachmittag zunächst offen.

Kritik aus den Reihen der SPD

Bislang scheiterte das Gesetzesvorhaben besonders am Widerstand der SPD. Noch vor wenigen Tagen pochten Fraktionsmitglieder auf die Umsetzung der Sonderausschreibungen entsprechend des Koalitionsvertrags. Ähnlich hatte sich jüngst auch ein Sprecher des SPD-geführten Umweltministeriums geäußert. So ist es nicht erstaunlich, dass die jetzt erfolgte Übereinkunft zwischen den beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen in den Reihen der SPD durchaus kritisch gesehen wird. „Die von Bundesminister Altmaier vorgelegte Einigung zu Sonderausschreibungen ist nicht akzeptabel“, erklärte die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer in einer ersten Stellungnahme. Sie unterschreite die bis 2020 vereinbarten Ausschreibungsmengen.

Johann Saathoff, energiepolitischer Koordinator der SPD-Bundestagsfraktion, hatte sich zuletzt ebenfalls für die Durchführung der Sonderausschreibungen in den Jahren 2019 und 2020 ausgesprochen. Angesichts des jetzt vorliegenden Ergebnisses betont Saathoff, dass viele von der Union geforderten Punkte nicht ins Energiesammelgesetz aufgenommen wurden: „Wir konnten verhindern, dass künftig nur 70 Prozent der ausgeschriebenen Volumen einen Zuschlag erhalten, der Einspeisevorrang für erneuerbare Energien abgeschafft wird und nach dem Beispiel Bayerns restriktive Abstandsregeln zwischen Windparks und Wohnbebauung bundesweit eingeführt werden.“ Weiterhin offen ist allerdings, welche Erneuerbaren-Zubaumengen für die Jahre von 2022 bis 2030 gelten sollen. „Die dazu eingesetzte Arbeitsgruppe soll bis kommenden März Vorschläge zu diesem Punkt machen“, sagt Saathoff.

Vor diesem Hintergrund beklagt die Branche indes, dass auch nach der nun erfolgten Einigung in der Koalition bislang nicht erkennbar ist, wie der Ausbau stabilisiert werden kann. Beim Bundesverband Solarwirtschaft erwartet man, dass die Sonderausschreibungen einen für die Zeit ab 2020 erwarteten Markteinbruch nicht kompensieren könnten. Schuld ist der seit 2012 bestehende 52-Gigawatt-Deckel. Wird dieses Volumen in Deutschland erreicht, erhalten die Anlagen keine EEG-Vergütung mehr – ein ungelöstes Problem.

Windbranche reagiert enttäuscht bis verhalten

Auch bei den Offshore-Vertretern ist man enttäuscht. „Der im Koalitionsvertrag vorgesehene kurzfristige Sonderbeitrag Offshore-Wind findet sich leider nicht in der Vereinbarung wider. Damit werden klimapolitische und energiewirtschaftliche Chancen unnötig vertan“, sagt Andreas Wagner, Geschäftsführer der Stiftung Offshore-Windenergie. Geplant war eigentlich, noch in diesem Jahr einen solchen Sonderbeitrag von bis zu 1,5 Gigawatt Offshore-Leistung auf den Weg zu bringen. Dazu findet sich im Beschluss nichts.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) begrüßt zwar, dass die Hängepartie der vergangenen Monate zunächst beendet zu sein scheint. Kritisch wird dort jedoch gesehen, dass die jetzt Regeln für Innovationsausschreibungen, die jetzt konkretisiert wurden, stark restriktiv seien und unterm Strich nicht zu mehr Erneuerbaren-Anlagen führten, als bislang ohnehin geplant. „Anders als im EEG von 2017 vorgesehen, werden diese Volumen von den regulären Ausschreibungsmengen abgezogen. Sie sollten aber als zusätzliche Größe zur Erreichung der Energiewendeziele ausgeschrieben werden“, fordert BWE-Präsident Hermann Albers.

Angesichts des im Koalitionsvertrag formulierten Ziels, den Erneuerbaren-Anteil in Deutschland bis 2030 auf 65 Prozent anzuheben, ist die Frage nach den künftigen jährlichen Zubaumengen zentral. Laut einer Schätzung des Thinktanks Agora Energiewende (siehe Grafik) müssten zur Realisierung ab 2022 jährlich 5000 MW Solar und 4000 MW Onshore-Wind neu aufgestellt werden. Von solchen Mengen ist man aktuell weit entfernt. Im laufenden Jahr dürfte der Windsektor auf maximal 3500 MW kommen, die Photovoltaik könnte es vielleicht auf 2500 MW schaffen. Auch wenn nach der Zustimmung der SPD der Entwurf im Bundeskabinett durchgewinkt werden kann, und dann auch noch der Bundestag grünes Licht gibt, damit das Sammelgesetz wie geplant am 1. Januar 2019 in Kraft treten kann – wie die Bundesregierung ihre Erneuerbaren-Ziele erreichen kann, bleibt nach wie vor offen.

Quelle: Agora Energiewende