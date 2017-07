„Die zwei Prozent Landesfläche für Windenergie stehen nicht in Frage“

neue energie: Der schwarz-gelb-grüne Koalitionsvertrag steht. Wie grün ist Jamaika?

Robert Habeck: So grün, dass wir unsere fortschrittliche Energie- und Klimaschutzpolitik der letzten fünf Jahre fortschreiben können. Das ist auch nötig: Wenn man den Klimaschutz voranbringen will und akzeptiert, dass auch Schleswig-Holstein seinen Verpflichtungen nachkommen muss, dann landet man bei Ausbauszenarien von zehn Gigawatt bis 2025 und zwölf Gigawatt bis 2030. Das sind die alten Pläne, gesetzlich festgelegt durch das Klimaschutzgesetz.

neue energie: Lassen sich mit den neu vereinbarten, größeren Abstandsregelungen für Windenergieanlagen noch die für die Klimaziele benötigten zwei Prozent Fläche finden?

Habeck: Der Koalitionsvertrag ist so formuliert, dass die zwei Prozent feststehen. Und er sagt auch klar, es gibt dann größere Abstände, wenn an anderen Stellen, etwa übers Repowering, neue Spielräume geschaffen werden können. Das heißt, die zwei Prozent stehen nicht in Frage. Was allerdings feststeht ist, dass wir bei geschlossenen Ortschaften im Rahmen der Genehmigungsverfahren eine 5H-Regelung einführen.

neue energie: Ist im neuen Raumnutzungsplan vereinbart, dass heute genutzte Eignungsflächen vollständig erhalten bleiben?

Habeck: Das kann nicht vereinbart werden, weil ungefähr ein Drittel der Windmühlen in Schleswig-Holstein außerhalb der neuen Eignungsflächen stehen. Sie sind häufig außerhalb, weil sie zu dicht an Wohngebäuden stehen. Der Mindestabstand ist ein Schutzabstand. Das heißt, er gilt für alle Menschen gleich. Es müsste dann rechtlich begründet werden, warum in bestimmten Gebieten Menschen einen geringeren Schutzstatus haben als andernorts. Das dürfte schwierig werden. Logistisch wäre natürlich vorteilhaft, wenn die neuen Flächen in die alten fallen, weil die Infrastruktur vorhanden ist und Mensch und Natur sich an die Anlagen gewöhnt haben.

neue energie: Wird das Repowering schwieriger auf Flächen, die ihren Status als Vorrangfläche verloren haben?

Habeck: Nach den bisher vorliegenden Regionalplänen gab es eine klare Regelung, dass nur alte Vorrangflächen, die den neuen Kriterien genügen, ihren Status behalten. Es wäre sicher wünschenswert, wenn man hier eine Änderung hinbekommt. Meiner Meinung nach ist das eine der vordringlichsten Fragen. Da hängen viele Investitionen dran, die Windmüller und die Bürger wollen Planungssicherheit.Die Federführung für diesen Planungsprozess liegt jetzt beim Innenministerium.

neue energie: Werden trotz dieser Einschränkungen und Unbekannten die zwei Prozent sicher erreicht?

Habeck: Ich bin zuversichtlich, dass es gelingt, die Ziele für die Energiewende in Schleswig-Holstein zu erreichen. Wie die genaue Umsetzung in der Landesplanung funktioniert, wird nun weiter erarbeitet.

neue energie: Werden auch Flächen in Gemeinden ausgewiesen, die Windenergie ablehnen?

Habeck: Das kann passieren, als Konsequenz eines Gerichtsurteils von vor eineinhalb Jahren. Das Oberlandesgericht Schleswig hat entschieden, dass am Anfang der Planung nicht wie zuvor ein Votum der Gemeinde stehen darf. Das war eine meiner Meinung nach gut funktionierende Regelung: In den Gemeinden konnten Bürger demokratisch über mögliche Eignungsgebiete abstimmen. Wenn die restlichen Kriterien auch gepasst haben, wurde die Genehmigung erteilt. Das Gericht war aber der Meinung, dass eine Windenergieanlage eine wirtschaftliche Investition ist, die nicht im Vorfeld durch ein gemeindliches Votum verhindert werden kann. Ich fand das politisch falsch. Es hat viel Akzeptanz gekostet.

neue energie: Im Koalitionsvertrag steht, dass die Kosten, die den Stromkunden durch die Abregelung von Windenergieanlagen entstehen, vermieden werden sollen. Wie?

Habeck: Erstens: Indem wir die Netze wie geplant zügig ausbauen. Das sind wir im Land schon enorm weit. Und zweitens: Wir werden uns weiter und verstärkt dafür einsetzen, dass der Strom, der wegen Engpässen nicht in die Netze eingespeist werden kann, sinnvoll genutzt wird. Es gibt einen riesigen Bedarf an Strom. Statt die Anlagen abzuschalten, sollten in Zeiten von hohem Windaufkommen etwa Verbraucher, Batterien, Speicher oder Power-to-X-Anwendungen vom Netzbetreiber zugeschaltet werden. Diese Anwender würden in diesen Zeiten den Strom zum Börsenstrompreis kaufen, sie bräuchten dafür aber keine Steuern und Abgaben zahlen. Dem Fiskus ginge hier nichts verloren, da der Strom ansonsten ja nicht genutzt würde. Der Bund ist aber noch viel zu zögerlich.

neue energie: Wie weit ist man mit der Sektorenkopplung in Schleswig-Holstein? Gibt es bereits reale Entlastungen?

Habeck: Wir sind an der Grenze, würde ich sagen. Im Moment ist es der Übergang von der Testphase zu einer Entlastung. Viele Batteriesysteme befinden sich im Bau oder wurden schon realisiert. In Jardelund fördern wir als Land das größte Lithium-Ionen-Batteriesystem in Kontinentaleuropa – die Speicherkapazität liegt bei 50 Megawatt. Es gibt in kleinem Maßstab Wasserstoff-Modellversuche, die gut laufen. Ich kann nicht sagen, wann der Schritt in die massenhafte Sektorenkopplung kommt, das hängt sicherlich davon ab, wann dieser Strom von Abgaben und Entgelten befreit wird. Die technischen Voraussetzungen werden geschaffen und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein ganzes Stück vorankommen.

neue energie: Also sind die Kosten das Problem?

Habeck: Sie sind das Hauptproblem. Viele Stadtwerke verfügen über große Tauchsieder, Power-to-Heat-Anlagen, und fast alle stehen still, weil sich ihr Betrieb nicht rentiert. Wir schalten die Windkraftanlagen ab, während die Stadtwerke die Voraussetzung zur Nutzung des Stroms hätten. Für den nicht produzierten Strom müssen die Stromkunden EEG-Umlage bezahlen, anstatt der Industrie, den Speicherbetreibern oder den Stadtwerken zu ermöglichen, diesen Strom sinnvoll zu verwenden.

neue energie: Wie wollen Sie das ändern?

Habeck: Das geht nur auf Bundesebene. Der Bundesrat hat dem auch schon zugestimmt. Die Initiative ist da, aber das Bundeswirtschaftsministerium stellt sich bisher quer. Wenn sich das ändert, würde im Norden eine riesige Innovationswelle loslaufen. Wir hatten 2016 in Schleswig-Holstein jährliche Abschaltkosten im Gegenwert von 273 Millionen Euro. Das war zwar schon weniger als im Vorjahr, auch deshalb, weil Netzausbau und Netzmanagement vorankommen. Aber im Grunde ist die Frage, wer will mit 270 Millionen etwas Kluges anfangen? Da würde den Windmüllern sicherlich was einfallen.

neue energie: Sie haben den Netzausbau angesprochen: Schleswig-Holstein macht dabei Fortschritte. Aber was bringt das, wenn weiter südlich nichts passiert?

Habeck: Wenn wir in Schleswig-Holstein unsere Projekte abschließen, bringt das schon eine Menge, weil der Strom dann bis Hamburg und ins Bundesnetz gelangt. Derzeit entstehen die Abschaltungen, weil das Höchstspannungsnetz in Schleswig-Holstein fehlt. Sobald die Westküstenleitung steht, werden weniger Anlagen abgeschaltet werden. Geht dann noch das AKW Brokdorf spätestens 2021 vom Netz, werden noch einmal 1400 Megawatt an Netzkapazitäten frei. Aber klar: Wir brauchen Südlink - und zwar nicht nur, um Abschaltungskosten zu reduzieren, sondern damit im Süden noch Licht brennt, wenn in ein paar Jahren die letzten Atomkraftwerke dort vom Netz gehen.

neue energie: Es gab immer wieder Spekulationen, dass Sie nach Berlin in die Bundespolitik wechseln wollen. Welche Pläne haben Sie?

Habeck: Ich werde jetzt in Schleswig-Holstein voraussichtlich wieder Minister. Den Job will ich machen.

neue energie: Das heißt, in fünf Jahren sind Sie dort auch noch Minister?

Habeck: Zu sagen, was in fünf Jahren ist, ist Spökenkiekerei. Ich packe lieber an, was vor mir liegt: Und das ist ein neu geschnittenes Ministerium, das unsere klassischen grünen Themen Umwelt, Energie und Landwirtschaft mit dem zentralen Thema für die Zukunft verbindet: mit der Digitalisierung. Das geht tief in alle Lebensbereiche rein. Langweilig wird mir das bestimmt nicht.

*Das Interview fand am Rande des Grünstrom-Mobilitäts-Events im nordfriesischen Enge-Sande statt. Dort haben sich circa 4000 Besucher vom 23. bis 25. Juni über die Energiewende im Verkehr informiert. Neben Fachvorträgen und Vorführungen, etwa von emissionsfreien Baumaschinen, wurden auch Probefahrten mit verschiedenen E-Mobilen angeboten.