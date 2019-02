Demos für einen schnellen Kohleausstieg

„Auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand, gegen die Braunkohle hier im Land“, sangen am heutigen Freitag (01.02.2019) mehrere Hundert Demonstranten, die sich am Bundeswirtschaftsministerium eingefunden hatten. Anlass war der ebendort nach monatelangen Verhandlungen errungene Kompromiss der Kohlekommission, der diese Woche veröffentlich worden war.

Dass erst im Jahr 2038 das letzte Kohlekraftwerk Deutschlands abgeschaltet werden soll - so hat es die Kommission nach langen internen Streitigkeiten in ihrem Abschlussbericht empfohlen - geht den Demonstrierenden nicht schnell genug. Zu der Protestaktion hatten die Bündnisse „Ende Gelände“ und „Extinction Rebellion“ aufgerufen. Sie kritisieren, dass das Ergebnis keineswegs die überwiegende Meinung der Bevölkerung widerspiegeln würde, die eher mehr Klimaschutz wolle.

„Wir sind hier wegen des Ergebnisberichts der Kohlekommission und weil wir deswegen absolut wütend sind. Der Bericht ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen im globalen Süden, in den von Abbaggerung bedrohten Dörfern und für alle, die eine Zukunft wollen“, erklärte „Ende Gelände"-Sprecherin Nike Mahlhaus auf Nachfrage.

Blockierte Straße

Bestehende soziale Ungerechtigkeiten würden durch den Klimawandel noch verstärkt werden. Daher fordert das Bündnis einen sofortigen Kohleausstieg. „Wir könnten auf einen Schlag ein Viertel der CO2-Emissionen einsparen, wenn wir die Stein- und Braunkohle einstellen würden. Aber Deutschland bleibt lieber Braunkohleweltmeister“, sagte Mahlhaus.

Während der Demonstration kam es auch zu Sitzblockaden vor dem Wirtschaftsministerium. Die Polizei sperrte daraufhin die umliegenden Straßen für den Straßenverkehr und löste im weiteren Verlauf die Blockade auf. in dem die Demonstranten einzeln von den Beamten weggetragen wurden. Die überwiegend jungen Demoteilnehmer kommentierten dies mit Rufen wie „Wir sind friedlich, was seid ihr?“ und „We are fighting for your children“.

Auch in Hamburg und Bielefeld kam es als Reaktion auf den Abschlussbericht der Kohlekompromiss zu Protesten. Sie waren der Auftakt zu einer Aktionswoche von Klimagerechtigkeitsgruppen, die bis kommenden Freitag im gesamten Bundesgebiet auf die drängenden Probleme der globalen Erderwärmung hinweisen wollen. Zuletzt konnte „Ende Gelände“ im Oktober 2018 mehr als 5000 Menschen zu Protesten gegen den Tagebau Hambach im Rheinland mobilisieren.