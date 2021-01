Seit Anfang Januar 1991 die erste Ausgabe von neue energie erschienen ist, hat die Energiewende national und international enorm an Fahrt aufgenommen. Anfangs belächelt, sind erneuerbare Energien heute nicht mehr aus unserem Energieversorgungssystem wegzudenken. neue energie hat die Entwicklung stets kritisch und dabei sachlich fundiert begleitet. Doch der Weg hin zu einer Vollversorgung mit Sonne, Wind und Co. ist noch lange nicht zu Ende gegangen. Es gibt also für die Redaktion auch weiterhin eine Fülle von Anlässen, sich in die energiepolitischen Debatten einzumischen - was wir gerne tun wollen. Besonderer Dank gilt dabei unserer Leserschaft, die uns seit langer Zeit die Treue hält - wie auch den zahlreichen Gratulanten, die uns ermutigen, den eingeschlagenen Kurs zu halten.