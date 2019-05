Investieren Sie erfolgreich in förderfreie Solarprojekte

Mit 175 MWp Leistung versorgt der Park jährlich rund 93.000 spanische Haushalte mit Solarstrom und reduziert den CO2-Ausstoß um 198.000 Tonnen pro Jahr. Bereits 2019 werden förderfreie Großprojekte in Italien sowie 2020 in Deutschland folgen. Unsere Mission: In den nächsten Jahren möchten wir weltweit weitere förderfreie Erneuerbare Energien-Anlagen realisieren.

Als erfahrene Projektentwickler mit einem Track Record von über 170 realisierten Solarprojekten weltweit beraten und betreuen wir Sie von der Projektierung über die Direktvermarktung bis hin zur Betriebsführung und stehen Ihnen mit innovativen und maßgeschneiderten Lösungen zur Seite.

Wir liefern eine umfangreiche und vollständige Dokumentation des Projekts mit allen rechtlichen und technischen Eckpunkten. BayWa r.e. hat 2016 als erstes Unternehmen der Solarbranche das VDE-Zertifikat zur Errichtung standardisierter Photovoltaik-Anlagen verliehen bekommen und ist zudem ISO-zertifiziert. Standortspezifische Anlagenplanung, ein hohes Qualitätsniveau der Anlagentechnik sowie effektive Transaktionsprozesse sind die Voraussetzungen für einen dauerhaft hohen Anlagenertrag.

Als Experten im Bereich Power Purchase Agreements (PPA) bieten wir verschiedenste, maßgeschneiderte Lösungen. PPAs garantieren Investoren Stromerträge zum Fixpreis und damit eine gesicherte Rendite – gleichzeitig sind sie eine geeignete Möglichkeit für Unternehmen aller Art, Erneuerbare Energien zu beziehen.

