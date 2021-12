Gemeinsam etwas bewegen – mehr als nur ein Job

Heute sind wir eines der marktführenden Unternehmen in der kaufmännischen und technischen Betriebsführung von Windparks und Solarprojekten. Mittlerweile betreuen wir über 5,8 Gigawatt Gesamtleistung. Weltweit.

Neben dem Kernmarkt in Deutschland sind wir in diversen weiteren Ländern Europas, in Südamerika und auch in Asien tätig. Wir wachsen kontinuierlich: Letztes Jahr kamen sechs weitere Standorte hinzu. Zwei national in Erkelenz und Bremerhaven sowie vier internationale Büros in Frankreich, Schweden, Spanien und Chile.

Eine bunte Mischung vieler kluger Köpfe

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien und einer Kommunikation auf Augenhöhe. Wir sind eine bunte Mischung aus IngenieurInnen, BetriebswirtInnen, MechatronikerInnen, JuristInnen, GeisteswissenschaftlerInnen, BuchhalterInnen, Steuerfachangestellten und noch vielen mehr.

Mit unseren rund 500 MitarbeiterInnen kümmern wir uns weltweit um den optimalen Betrieb von Wind- und Solarparks und leisten so einen entscheidenden Beitrag für die Energiewende.

Den Nachwuchs fördern

Wir bilden auch aus – kaufmännisch und technisch – und unterstützen StudentInnen auf ihrem Weg von der Theorie in die Praxis. An unserem Hauptsitz in Bremen und auch an unserem Standort in Erkelenz bieten wir jedes Jahr Ausbildungsplätze als Kaufmann/-frau für Büromanagement an.

In Kooperation mit „Berufliche Bildung Bremerhaven“ führen wir in Bremen außerdem die technische Verbundausbildung Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker mit Spezifikation für den Bereich Windenergie durch.

Mit unserem Engagement zur Unterstützung von Auslandsaufenthalten während der Berufsbildung sind wir als Ausbildungsbetrieb mit dem Online-Siegel des Bundesprogramms „Berufsbildung ohne Grenzen“ ausgezeichnet worden.

Für StudentInnen gibt es die Möglichkeit, Fachpraktika im Bereich der technischen Betriebsführung von Windparks zu absolvieren oder ihre Abschlussarbeiten bei uns zu schreiben. Außerdem beschäftigen wir einen Pool an WerksstudentInnen. Mit zwei Deutschlandstipendien fördern wir zudem besonders herausragende StudentInnen.

Für die Windenergie von Morgen

Als Unternehmen gehen wir mit dem Puls der Zeit. Im Bereich Forschung und Entwicklung führen wir Kooperationsprojekte mit Universitäten und Hochschulen durch und arbeiten an Konzepten für die Zukunft.