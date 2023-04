Erneuerbare berechenbar? Wir machen es einfach!

Die Planung der Energieerträge aus regenerativen Energiequellen ist die größte und komplexeste Herausforderung im Einsatz der Erneuerbaren. Energieproduktion muss planbar sein.

Energie aus Wind und Sonne ist nicht planbar. Oder?

In unseren Breiten ist die Sonnenstrahlung im Winter geringer als im Sommer. Dafür ist der Wind im Winter stärker. Innerhalb des Tages gibt es schwankende Wetterbedingungen. Sie planen am Vormittag bei strahlend blauem Himmel einen Ausflug und stehen dann am Nachmittag klitschnass ohne Schirm im Regen, weil das Wetter seine eigenen Regeln hat.

Die Energieproduktion aus erneuerbaren Energien muss sich zwangsläufig genau diesen Regeln unterwerfen. Sie ist per sé von den Wetterbedingungen abhängig. Das ist ihre größte Schwäche.

Wie kann unter diesen Bedingungen eine verlässliche Energieproduktion geplant werden?

Stabile Energiemärkte sind eine Grundvoraussetzung für stabilen Handel.

Die gesamte nationale und internationale Wirtschaft benötigt stabile Energiemärkte. Einerseits zur Absicherung der Produktion und andererseits zur Wettbewerbsfähigkeit ihres Angebots. Der Markt ist in letzter Zeit allerdings sehr starken Schwankungen ausgesetzt gewesen und niemand kann genau voraussagen, wie sich die Situation entwickeln wird. Was 4cast voraussagen kann, und das ist unsere große Stärke, ist, wie hoch die Produktion Erneuerbarer Energien sein wird. Darin sind wir Experten und das ist ein essentieller Vorteil für die Berechenbarkeit der Erneuerbaren.

Autarke Energieversorgung gewinnt national und international immer mehr an Bedeutung. Präzise Ertragsprognosen sind auf dem Weg zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und unliebsamen Lieferverträgen ein wichtiger Baustein. Schließlich werden die Erneuerbaren so berechenbar – hier kommt 4cast ins Spiel.

Energiedienstleister, Direktvermarkter, Anlagenbetreiber und andere Akteure der Branche profitieren ebenfalls von exakten Ertragsprognosen. Aber auch industrielle Selbstversorger, die eigene Anlagen betreiben, um den selbst produzierten Strom für ihre Produktion zu nutzen, können mit präzisen Prognosen fundierte Entscheidungen treffen.

Was sie alle eint, ist das große Interesse zu wissen, wie viel Energie ihre Anlagen in Zukunft produzieren werden. Dabei ist die Art und Größe der Anlage egal. Ob PV-Anlage, WEA, eine einzelne Anlage oder ein ganzer Park. Die Information über zukünftige Erträge ist ein wertvoller Wettbewerbsvorteil, der es ermöglicht, Kosten zu kalkulieren und das Risiko zu minimieren. Sozusagen bares Geld, das einfach eingespart werden kann.

Mit unserer Expertise schaffen wir es, ihr Risiko zu minimieren.

4cast erstellt softwaregestützte Ertragsprognosen für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen.

Wir berechnen, was die Anlage(n) in 15 Minuten, morgen oder in vier Tagen produzieren wird. Dabei arbeiten wir mit Machine-Learning-Modellen, die wir in intensiver Forschung selbst entwickeln und einer Vielzahl an Daten aus unterschiedlichen Bereichen.

Wir bieten verschiedene Vorhersagemodelle für Intraday, Day Ahead oder Longterm Vorhersagen bis hin zu ersten Ertragsabschätzungen für den Standort, an dem Anlagen geplant werden oder auch für Parks, die bereits bestehen, zu denen keine Daten vorliegen.

Für jede Ausgangssituation finden wir die optimale Lösung.

Wer Daten hat, hat den Überblick

Die Grundlage jeder unserer Prognosen sind Daten. Historische sowie Live-Produktionsdaten der Anlagen, hoch aufgelöste Wetterdaten aus unterschiedlichen Quellen und weitere beeinflussende Parameter werden zusammengefügt.

Für die Qualität der Daten ist es entscheidend, möglichst lange Zeiträume abzubilden. Historische Wetter- und Produktionsdaten von einem gesamten Jahr liefern dabei natürlich bessere Ergebnisse als z. B. Daten der letzten 10 Tage, da der Jahreszyklus geschlossen ist und möglichst viele potenziell wiederkehrende Ereignisse durchlaufen worden sind.

Unsere Machine-Learning-Modelle haben mit einer ausreichend langen Zeitreihe eine optimale Grundlage bei der Mustererkennung. Diese Mustererkennung ist ein wesentlicher Bestandteil bei der qualitativ hochwertigen Erstellung der Prognosen.

Selbst in komplexen Systemen und scheinbar unübersichtlichen Zusammenhängen gibt es Muster, die wiederkehren und sich gegenseitig beeinflussen. So auch beim Wetter. Diese Muster müssen erkannt und die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Dabei unterstützt uns unser eigens entwickeltes System. Ein Machine-Learning-Modell, welches speziell darauf trainiert ist.

Unser Know-how in Meteorologie, Mathematik, Physik, Informatik und Data Science bildet die Grundlage bei der Arbeit mit dem Machine-Learning-Modell.

Bevor wir unseren Vorhersageservice für Sie beginnen können, müssen die folgenden Stationen durchlaufen werden.

Zuerst benötigen wir die historischen Produktionsdaten der Anlagen (falls nicht vorhanden, gibt es auch andere Lösungen) Data Exploration: Identifizieren von Challenges in den Daten, insbesondere weniger zuverlässig laufender Anlagen; Identifizieren relevanter Wetterparameter Data Cleaning: Entfernen irrelevanter Produktionsdaten und notwendige Korrekturen des Inputs; Ausschließen von Einflüssen, die nicht im Wetter begründet liegen Modelltraining: Mehrere Modelle auf Mustererkennung in Wetterparameter und gesäuberten Produktionsdaten trainieren Model Selection: Auswahl des am besten performenden Modells Deployment: Aufsetzen von Datenpipelines, Event Detection und Auslieferer

Nach der Aufbereitung der Daten und dem Herausarbeiten des optimalen Modells zur Berechnung der Prognose wird der Prozess noch verfeinert und angepasst. Dabei setzen wir auf sehr viel Erfahrung in der Aufbereitung der Daten und im Umgang mit Machine-Learning-Prozessen.

Bis für die Anlage oder den gesamten Park eine individuelle Prognose erstellt ist, werden noch weitere Schritte zur Optimierung benötigt:

Die finalen Schritte für die Vorhersage

Implementierung von numerischen Wetterprognosen, Live-Produktionsdaten und vom Kunden ausgelösten Abschaltungen Scannen von Live-Produktionsdaten auf Ereignisse wie anderweitige Abschaltungen und Drosselungen Rohprognosen: Modelle erkennen Muster in den Wetterdaten und geben eine Rohvorhersage ab Postprocessing: Rohvorhersage wird um externe Ereignisse wie Abschaltungen und Drosselungen korrigiert

Der Ablauf der Erstellung von Ertragsprognosen ist bei PV-Anlagen und WEA sehr ähnlich und folgt im Grunde genommen dem gleichen Schema. Dennoch sind die unterschiedlichen physikalischen Faktoren der beiden Energiequellen zu betrachten. Diese Unterschiede – wie z. B. sich gegenseitig ausgleichende Energieerträge zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten – sind entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Wir könnten die Verlagerung der primären Energieproduktion hin zu Erneuerbaren niemals erreichen, ohne die signifikanten Unterschiede der beiden Energiequellen und Anlagentypen.

Mehr ist nicht immer besser.

Dauerhaft zu viel Strahlung oder Wind könnten das Netz überlasten und Anlagen wären vom Einspeisemanagement betroffen und müssten im schlimmsten Fall abgeschaltet werden. Die beiden Systeme ergänzen sich in unseren Breiten optimal. Diese Unterschiede zu kennen, ist eine Grundvoraussetzung, um gezielt auf sie eingehen zu können.

Wir schaffen es, trotz der großen Unterschiede der beiden Systeme, präzise Ertragsprognosen für beide zu erstellen.

Wie machen wir das? Wir haben umfangreiche Erfahrung mit beiden Systemen, verstehen das Wetter bis ins letzte Detail und können die gesamten Zusammenhänge in Verbindung mit Machine-Learning-Systemen verarbeiten und durch Post-Processing optimal anpassen.

