Das Einheitenzertifikat für die WKA LTW42 250 kW/500 kW

Vor etwas mehr als einem Jahr installierte LEITWIND, Hersteller von Windenergieanlagen der Megawattklasse mit patentierter DirectDrive-Technologie, die zweite 250 kW-Anlage LTW42 in Deutschland. Die Anlage in Ketzin bei Potsdam verhindert den jährlichen Ausstoß von mehr als 400.000 kg CO 2 in die Atmosphäre und schafft zugleich die Möglichkeit, den erzeugten Strom direkt vor Ort zu verbrauchen.

In Deutschland sind derzeit Onshore-Windkraft-Anlagen mit einem Gesamtvolumen von 58 GW in Betrieb, bis 2030 soll die bundesweite Leistung auf insgesamt 115 GW erhöht werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, müssten die derzeitigen Installationsraten deutlich erhöht und zugleich die bürokratischen Hürden minimiert werden. Denn aktuell kann der Prozess der Baugenehmigung mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Nicht zuletzt deshalb ist die 250-kW-Konfiguration LTW42 von LEITWIND die ideale Lösung für den deutschen Markt. Sie zeichnet sich dank ihrer Gesamthöhe von weniger als 50 Metern durch eine geringe optische Beeinträchtigung und ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Windkraftanlagen aus. Normalerweise können Windenergieanlagen nur in bestimmten Vorranggebieten errichtet werden, aber für die Windenergieanlage LEITWIND LTW42 gibt es dank ihrer strukturellen Merkmale ein erleichtertes Verfahren und daher wird das Genehmigungsverfahren vereinfacht.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Vermarktung der LEITWIND LTW42 auf dem deutschen Markt ist die Erlangung des Einheitenzertifikats für die Konfigurationen 250 kW/500 kW durch die weltweit anerkannte Zertifizierungsstelle UL Solutions. Dieses bestätigt die Konformität der Windkraftanlage zu der Richtlinie 37-GC-P0853 auf Basis der VDE-AR-N 4110 (technischen Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb) und der FGW Technische Richtlinien Teil 8, 4 und 3.

„Für LEITWIND ist diese Zertifizierung ein Meilenstein, der den endgültigen Eintritt dieses Anlagenmodells in den deutschen Markt markiert. Neben den Vorteilen bei Genehmigung, Errichtung und Betrieb fügt sich diese Turbine zugleich intelligent in den Energiemix mit anderen erneuerbaren Stromquellen und Speichersystemen, wie Hybridsystemen, aber auch Wasserstoffkraftwerken ein. Mit der LTW42 250 kW können Unternehmen ihren Stromverbrauch umweltfreundlich decken und die Kosten sowie das Risiko stark steigender Energiepreise in der Zukunft reduzieren”, betont der Vorstandsvorsitzende Anton Seeber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde nicht von der Redaktion erstellt. Es handelt sich um ein Advertorial der Leitner AG.