2020 stellt deutsche Windkraftpioniere vor große Entscheidungen

Der 1. Januar 2021 droht ein Schwarzer Freitag für die Windenergie in Deutschland zu werden. Für Windräder mit einer Leistung von zusammen rund vier Gigawatt wird in weniger als elf Monaten die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetzt (EEG) auslaufen. Damit droht eine Leistung von etwa acht mittelgroßen Kohlekraftwerksblöcken wegzufallen. Bis Ende 2025 ist fast ein Drittel der gesamten Windenergiekapazität in Deutschland von diesen Einschnitten betroffen.